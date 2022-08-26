СМИ: «Челси» хочет купить игрока «Динамо» Захаряна за 15 млн евро

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян может перейти из Российской в Английскую премьер-лигу. Об этом в своих соцсетях сообщил известный спортивный журналист Фабрицио Романо.

«Барселона» заинтересовалась игроком сборной России Захаряном

По его информации, игроком московского клуба заинтересовался «Челси», предложивший за переход 19-летнего футболиста 15 млн евро.

Агент Захаряна Павел Андреев подтвердил «Чемпионату» интерес «аристократов» к Захаряну.

Ранее Российский футбольный союз определил лучших футболистов и тренеров сезона 2021/2022, Захарян стал «Лучшим молодым игроком».

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