«Челси» обыграл «Милан» в третьем туре Лиги чемпионов

Английский ФК «Челси» обыграл итальянский «Милан» в третьем туре Лиги чемпионов УЕФА.

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Встреча закончилась со счетом 3:0. Голы в команде «Челси» забили Уэсли Фофаны (24-я минута), Пьера-Эмерика Обамеянга (56) и Риса Джеймса (62).

«Челси» и «Милан» с 4-мя очками делят второе и третье места в группе E. Лидером группы является австрийский «Зальцбург» (5 очков).

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ФОТО: ФК Челси
ТЕГИ:Футбол
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