«Челси» обыграл «Милан» в третьем туре Лиги чемпионов
5 октября 202223:59
Английский ФК «Челси» обыграл итальянский «Милан» в третьем туре Лиги чемпионов УЕФА.
Встреча закончилась со счетом 3:0. Голы в команде «Челси» забили Уэсли Фофаны (24-я минута), Пьера-Эмерика Обамеянга (56) и Риса Джеймса (62).
«Челси» и «Милан» с 4-мя очками делят второе и третье места в группе E. Лидером группы является австрийский «Зальцбург» (5 очков).
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru