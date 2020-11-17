«Вот гаденыш!» Валуев оценил «акт Родченкова»

Сенат США принял антидопинговый законопроект, получивший имя информатора агентства WADA Григория Родченкова. Документ предполагает уголовную ответственность за использование стимулирующих веществ на спортивных мероприятиях, в которых участвуют спортсмены из США. Законопроект касается также информаторов — им обеспечивается защита от мести.



Депутат Государственной думы и экс-чемпионат мира по боксу Николай Валуев раскритиковал в эфире НСН новую антидопинговую инициативу США.



«Прямо имени? Имени Родченкова? Все-таки он себе памятник при жизни поставил. Вот гаденыш! В отношении своих граждан пусть выносят что и сколько угодно. Мы-то тут при чем? А то США умудряются принимать законы, которые касаются еще и граждан других стран», — заявил бывший боксер.



Однако рассуждать, можно ли назвать акт антироссийским жестом и пострадают ли от него спортсмены из РФ, Валуев не стал — призвал дождаться публикации официального документа, который даст разъяснения.

