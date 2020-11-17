«Вот гаденыш!» Валуев оценил «акт Родченкова»
Депутат Госдумы и бывший чемпион мира по боксу отреагировал на новый антидопинговый законопроект США.
Сенат США принял антидопинговый законопроект, получивший имя информатора агентства WADA Григория Родченкова. Документ предполагает уголовную ответственность за использование стимулирующих веществ на спортивных мероприятиях, в которых участвуют спортсмены из США. Законопроект касается также информаторов — им обеспечивается защита от мести.
Депутат Государственной думы и экс-чемпионат мира по боксу Николай Валуев раскритиковал в эфире НСН новую антидопинговую инициативу США.
«Прямо имени? Имени Родченкова? Все-таки он себе памятник при жизни поставил. Вот гаденыш! В отношении своих граждан пусть выносят что и сколько угодно. Мы-то тут при чем? А то США умудряются принимать законы, которые касаются еще и граждан других стран», — заявил бывший боксер.
Однако рассуждать, можно ли назвать акт антироссийским жестом и пострадают ли от него спортсмены из РФ, Валуев не стал — призвал дождаться публикации официального документа, который даст разъяснения.
«Однозначно сегодня говорить о том, что данный законопроект касается российских, китайских или голландских спортсменов, мы не можем, потому что перед нами нет текста. Пока не будем высказываться, что это нас коснется», — подчеркнул политик.
Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт на официальном сайте организации назвал выпуск законопроекта «великим днем в борьбе за чистый спорт во всем мире». Валуев напомнил, что в России также существую нормы, пресекающие использование допинга.
«У нас принят подобный закон. Он связан с применением и распространением допинга, за что может наступать уголовная ответственность, помимо административной», — рассказал парламентарий.
Ранее врач сборных команд России и СССР по различным видам спорта, кандидат медицинских наук Виктор Городецкий в рамках пресс-конференции НСН рассказал о причинах, толкающих спортсменом на употребление допинга.
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