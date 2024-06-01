Частный футбольный клуб «Акрон» из Тольятти впервые в истории поднялся в Премьер-лигу.

В стыковых матчах за выход в высший дивизион они обыграли «Урал» с общим счетом 3:2.

Клуб был основан в 2018 году, в прошлом сезоне команда почти дошла до финала Кубка России. Основной спонсор клуба — металлургический «Акрон-Холдинг» из Самарской области.

Ранее выступающий за ФК «Аль-Наср» португальский нападающий Криштиану Роналду в очередной раз стал самым высокооплачивемым спортсменом в мире. По данным Forbes, за последние 12 месяцев он заработал 260 млн долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

