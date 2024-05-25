Петербургский «Зенит» стал чемпионом России по футболу
25 мая 202418:40
Петербургский «Зенит» в очередной раз стал чемпионом России по футболу.
Команда завоевала титул в шестой раз подряд, победив «Ростов» в последнем туре со счетом 2:1.
До последней минуты матча на титул претендовали три команды. Помимо петербуржцев, в очном матче за первые строчки встречались «Краснодар» и «Динамо». В итоге южане стали вторыми, москвичи — третьими.
Ранее главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин заявил, что в следующем сезоне продолжит работать в ростовской команде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru