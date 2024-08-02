CAS сохранил российским фигуристам бронзовые медали Олимпиады в Пекине
Российские фигуристы сохранили бронзовые медали командного турнира Олимпиады в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба Спортивного арбитражного суда (CAS).
В сообщении говорится, что апелляция сборной Канады, которая считала, что из-за дисквалификации Камилы Валиевой сборную России нужно было лишить третьего места, отклонена.
«Результаты российской фигуристки Камилы Валиевой... аннулированы правильно, без какой-либо возможности в правилах ISU перераспределить очки в пользу сборной Канады», - заключили в суде.
Ранее Валиева лишилась президентской стипендии в связи с тем, что она была исключена из списка кандидатов в национальную сборную, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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