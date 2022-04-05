В CAS зарегистрировали 10 апелляций на отстранение российских спортсменов
Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне зарегистрировал десять апелляций российских спортсменов на решения международных спортивных федераций об отстранении россиян от участия в международных соревнованиях, сообщает пресс-служба суда.
В сообщении говорится, что в рассматривается три апелляции Российского футбольного союза против ФИФА и УЕФА, апелляция Олимпийского комитета России против Европейских олимпийских комитетов (ЕОК), а также Союза конькобежцев России, Федерация фигурного катания на коньках России, Союза биатлонистов России.
Кроме того, CAS рассматривает апелляции Федерации гребного спорта РФ, Федерации регби РФ, Федерации спортивной гимнастики РФ. Наряду со спортивными организациями истцами считаются отдельные российские спортсмены, в том числе, шорт-трекист Семён Елистратов, фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, гимнастка Ангелина Мельникова.
Ранее на фоне событий на Украине российские футбольные клубы и сборные отстранили от всех турниров. В частности, сборной России не дали сыграть стыковой матч с Польшей за право попадания на ЧМ-2022, а «Спартак» выгнали из Лиги Европы УЕФА.
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