CAS опубликует решение по делу Валиевой к февралю 2024 года
1 декабря 202302:32
Спортивный арбитражный суд (CAS) намерен опубликовать решение по допинговому делу российской олимпийской чемпионки по фигурному катанию Камилы Валиевой к 12 февраля 2024 года, сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).
Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не сообщило Камиле Валиевой об обнаружении положительной допинг пробы. Это является нарушением протокола, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru