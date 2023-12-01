CAS опубликует решение по делу Валиевой к февралю 2024 года

Спортивный арбитражный суд (CAS) намерен опубликовать решение по допинговому делу российской олимпийской чемпионки по фигурному катанию Камилы Валиевой к 12 февраля 2024 года, сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Валиева выиграла короткую программу на шестом этапе Гран-при России

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не сообщило Камиле Валиевой об обнаружении положительной допинг пробы. Это является нарушением протокола, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:СпортФигурное Катание

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