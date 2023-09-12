Бывшую первую ракетку мира Симону Халеп дисквалифицировали на четыре года

Бывшую первую ракетку мира, румынскую теннисистку Симону Халеп дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает Международное агентство по честности в теннисе (ITIA).

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Положительный тест двукратная обладательница титулов турниров «‎Большого шлема»‎ сдала в конце 2022 года во время Открытого чемпионата США (US Open), был обнаружен препарат роксадастат. Также в её биологическом паспорте были выявлены нарушения.

По решению ITIA Халеп отстранили от соревнований на время расследования, а 11 сентября 2023 года независимый трибунал подтвердил нарушения и дисквалифицировал Халеп до 6 октября 2026 года.

Отмечается, что румынская теннисистка намерена обжаловать решение ITIA.

Ранее полузащитник футбольной сборной Франции и туринского «Ювентуса» Поль Погба сдал положительный тест на допинг, ему грозит четырёхлетняя дисквалификация, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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