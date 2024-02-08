Бывший защитник сборной России Фёдор Кудряшов объявил о завершении карьеры
Экс-защитник футбольной сборной России Фёдор Кудряшов объявил о завершении карьеры, сообщает пресс-служба ФК «Факел».
В своём обращении 36-летний игрок, который выступал за воронежский клуб в нынешнем сезоне, поблагодарил всех, кто был рядом со ним «все эти долгие годы».
«Желаю ребятам решить все турнирные задачи в этом сезоне и обойтись без травм. Болельщикам желаю продолжать так же неистово поддерживать свою команду» — заявил футболист.
Фёдор Кудряшов известен по выступлениям не только за российские «Спартак», «Химки», «Томь», «Краснодар», «Ростов», «Рубин» и «Сочи», но и турецкие клубы «Истанбул» и «Антальяспор». Четыре раза защитник выигрывал серебряные медали чемпионата России.
За национальную команду Кудряшов играл с 2016 по 2021 год, провёл 48 матчей и забил один гол.
Ранее о завершении карьеры заявил трёхкратный чемпион России, экс-игрок российских ЦСКА и «Рубина» Алан Дзагоев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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