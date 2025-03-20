Бывший министр спорта рассказал, как выборы главы МОК скажутся на России
Назначение нового президента Международного олимпийского комитета вряд ли повлияет на отношение организации к российским спортсменам. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил бывший министр спорта России Павел Колобков.
Он отметил, что Москва утратила былые позиции на международной спортивной арене, и для восстановления авторитета требуется кропотливая работа внутри страны.
По словам Колобкова, численность российских представителей в МОК за последние годы сократилась с нескольких человек до одного, и в дальнейшем Россия может потерять даже это место. Кроме того, значительное число национальных спортивных федераций, по его словам, лишились влияния, и эту ситуацию необходимо исправлять.
Он подчеркнул, что будущая политика МОК в отношении России будет зависеть от совокупности факторов, а не от того, кто возглавит организацию, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru