Бывший министр спорта рассказал, как выборы главы МОК скажутся на России

Назначение нового президента Международного олимпийского комитета вряд ли повлияет на отношение организации к российским спортсменам. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил бывший министр спорта России Павел Колобков.

Он отметил, что Москва утратила былые позиции на международной спортивной арене, и для восстановления авторитета требуется кропотливая работа внутри страны.