Бывший хоккеист из Чувашии Константинов погиб в зоне СВО

Бывший хоккеист новочебоксарского клуба «Сокол» Евгений Константинов погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщается на странице команды и СШОР №4 в социальной сети «ВКонтакте».

Уточняется, что экс-спортсмен погиб 21 ноября прошлого года при выполнении боевой задачи в Курской области.

Евгению Константинову было 25 лет. В сезонах 2009-2015 годов он выступал за команду «Сокол-99» в первенстве среди юношей Поволжья, пишет RT.

Ранее в зоне СВО погиб бывший игрок футбольного клуба «Тюмень» Николай Пальянов.



