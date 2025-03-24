Бывший хоккеист из Чувашии Константинов погиб в зоне СВО
24 марта 202512:38
Бывший хоккеист новочебоксарского клуба «Сокол» Евгений Константинов погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщается на странице команды и СШОР №4 в социальной сети «ВКонтакте».
Уточняется, что экс-спортсмен погиб 21 ноября прошлого года при выполнении боевой задачи в Курской области.
Евгению Константинову было 25 лет. В сезонах 2009-2015 годов он выступал за команду «Сокол-99» в первенстве среди юношей Поволжья, пишет RT.
Ранее в зоне СВО погиб бывший игрок футбольного клуба «Тюмень» Николай Пальянов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru