Бывший главный тренер ФК «Локомотив» назвал главную проблему команды

По его словам, клуб «проходит становление и набирается опыта», а в его составе есть «перспективные игроки».

Отвечая на вопрос о грядущем матче против казанского «Рубина», специалист предположил, что «Локомотиву» будет очень сложно.

«Думаю, что это будет испытание на прочность в обороне, испытание, связанное с организацией игры при переходе от обороны к атаке. «Рубин»... создает достаточно много проблем для соперника», — заключил Бышовец.

Ранее футбольный агент Тимур Гурцкая заявил, что игрок московского «Локомотива» Артём Дзюба покинет команду в конце сезона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

