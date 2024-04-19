Бывший главный тренер ФК «Локомотив» назвал главную проблему команды

Футбольному клубу «Локомотив», возможно, и не хватает стабильности, что вполне объяснимо. Об этом в беседе с Газетой.Ru заявил бывший главный тренер столичной команды Анатолий Бышовец.

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По его словам, клуб «проходит становление и набирается опыта», а в его составе есть «перспективные игроки».

Отвечая на вопрос о грядущем матче против казанского «Рубина», специалист предположил, что «Локомотиву» будет очень сложно.

«Думаю, что это будет испытание на прочность в обороне, испытание, связанное с организацией игры при переходе от обороны к атаке. «Рубин»... создает достаточно много проблем для соперника», — заключил Бышовец.

Ранее футбольный агент Тимур Гурцкая заявил, что игрок московского «Локомотива» Артём Дзюба покинет команду в конце сезона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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