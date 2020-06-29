Бывшая фигуристка Попова рассказала о несчастном детстве из-за спорта

Бывшая российская фигуристка Бетина Попова пожаловалась на несчастное детство из-за спорта. По ее словам, она была сумасшедшей фанатичкой своего дела, из-за этого у нее не было ни друзей, на развлечений, ни первой любви.

Тренеры также культивировали у нее три вещи: «тренировка, учеба, не жрать». Обо всем этом бывшая спортсменка написала в Instagram.

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«Спорт — это не только блеск медалей и пьедесталы, это тысячи поломанных детей», — заключила Попова.

Бетине Поповой сейчас 23 года, она серебряный призер первенства России среди юниоров, обладательница бронзовой награды юниорского финала Гран-при и победительница Универсиады в танцах на льду, сообщает RT. В феврале 2020 года она заявила о завершении карьеры.


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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:Фигуристы
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