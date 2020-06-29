Бывшая фигуристка Попова рассказала о несчастном детстве из-за спорта

Бывшая российская фигуристка Бетина Попова пожаловалась на несчастное детство из-за спорта. По ее словам, она была сумасшедшей фанатичкой своего дела, из-за этого у нее не было ни друзей, на развлечений, ни первой любви.

Тренеры также культивировали у нее три вещи: «тренировка, учеба, не жрать». Обо всем этом бывшая спортсменка написала в Instagram.