Бутман рассказал, как упал на Путина
Народный артист РФ Игорь Бутман заявил, что президент России Владимир Путин не любит, когда ему поддаются во время игры в хоккей, сообщает NEWS.ru.
По его словам, российский лидер метко бросает шайбы. Также он отметил большой прогресс главы государства в катании, технике и понимании игры за последние 10 лет.
Музыкант рассказал, что в одном из матчей едва не ударил российского лидера клюшкой, а однажды умудрился случайно на него упасть.
«В тот момент я попрощался с жизнью», - пошутил джазмен.
Ранее команда Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко одержала победу в товарищеском матче по хоккею, на счету президента РФ семь заброшенных шайб, сообщает RT.
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