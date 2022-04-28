Бутман рассказал, как упал на Путина

По его словам, российский лидер метко бросает шайбы. Также он отметил большой прогресс главы государства в катании, технике и понимании игры за последние 10 лет.

Музыкант рассказал, что в одном из матчей едва не ударил российского лидера клюшкой, а однажды умудрился случайно на него упасть.

«В тот момент я попрощался с жизнью», - пошутил джазмен.

Ранее команда Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко одержала победу в товарищеском матче по хоккею, на счету президента РФ семь заброшенных шайб, сообщает RT.