Британцы стали олимпийскими чемпионами в смешанной эстафете по триатлону

Команда Великобритании завоевала золото Олимпийских Игр в Токио в смешанной эстафете по триатлону.

Британцы преодолели дистанцию за 1 час 23 минуты 41 секунды. Вторыми к финишу с отставанием в 14 секунд пришли спортсмены из США. Третье место заняла сборная Франции (+23 секунды).

Сборная России, которую представляли Александра Разаренова, Дмитрий Полянский, Анастасия Горбунова и Игорь Полянский, заняла 14-е место. Россияне преодолели дистанцию за 1 час 27 минут 13 секунд.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: tokyo2020.org
ТЕГИ:ВеликобританияТокиоОлимпийские Игры
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры