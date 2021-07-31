Британцы стали олимпийскими чемпионами в смешанной эстафете по триатлону

Команда Великобритании завоевала золото Олимпийских Игр в Токио в смешанной эстафете по триатлону.

Британцы преодолели дистанцию за 1 час 23 минуты 41 секунды. Вторыми к финишу с отставанием в 14 секунд пришли спортсмены из США. Третье место заняла сборная Франции (+23 секунды).



Сборная России, которую представляли Александра Разаренова, Дмитрий Полянский, Анастасия Горбунова и Игорь Полянский, заняла 14-е место. Россияне преодолели дистанцию за 1 час 27 минут 13 секунд.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».



