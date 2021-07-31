Британцы стали олимпийскими чемпионами в смешанной эстафете по триатлону
Команда Великобритании завоевала золото Олимпийских Игр в Токио в смешанной эстафете по триатлону.
Британцы преодолели дистанцию за 1 час 23 минуты 41 секунды. Вторыми к финишу с отставанием в 14 секунд пришли спортсмены из США. Третье место заняла сборная Франции (+23 секунды).
Сборная России, которую представляли Александра Разаренова, Дмитрий Полянский, Анастасия Горбунова и Игорь Полянский, заняла 14-е место. Россияне преодолели дистанцию за 1 час 27 минут 13 секунд.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,2 млн+23 564 / сут.
Умерли
158 тыс.+794 / сут.
Выздоровели
5,6 млн+20 485 / сут.
- Британцы стали олимпийскими чемпионами в смешанной эстафете по триатлону
- «Спекуляция антиваксеров»: Проценко развеял миф о заражении COVID-19 из-за вакцинации
- Байден допустил введение новых COVID-ограничений в США
- Президент LVMH Арно стал лидером списка миллиардеров Forbes
- Международные эксперты не нашли нарушений антидопинговых правил на Олимпиаде
- В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый август
- В Китае заподозрили утечку опасного вируса из лаборатории в США
- Конгресс США запретил Байдену отказываться от санкций против «Северного потока-2»
- Опрос: Около 70% американцев поддерживают обязательную вакцинацию
- В Массачусетсе в июле коронавирус выявили у 74% вакцинированных
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru