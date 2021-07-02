Британское посольство выразило надежду, что сборная Украины по футболу отдохнет в Крыму
Британское посольство перед матчем Англия-Украина выразило надежду, что сборная Украины по футболу сможет скоро сыграть в Донецке и поехать в отпуск в Крым. Об этом сообщается в Twitter посольства.
В посольстве отметили, что последний раз команды встречались во время ЕВРО-2012 в Донецке, тогда Англия выиграла, но матч был напряженным.
Также в сообщении сказано, что Великобритания является партнером и другом Украины в сферах безопасности и развития.
Сборная Украины встретится с командой Англии в рамках четвертьфинала ЕВРО-2020, играет состоится 3 июля.
Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что в провале команды на чемпионате Европы-2020 виноват, в том числе, перенос турнира.
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