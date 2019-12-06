Британское антидопинговое агентство выступило в поддержку санкций против РФ
Британское антидопинговое агентство (UKAD) призывает ввести строгие санкции против России за «допинг, спонсируемый государством». Об этом сообщает агентство Reuters.
«Британская комиссия по борьбе с допингом среди спортсменов призывает членов Исполнительного комитета WADA (ExCo) ввести самые строгие санкции для защиты спорта на следующей неделе», - говорится в заявлении.
Также в заявлении UKAD призывает ВАДА ввести полный запрет российских спортсменов на всех соревнованиях, пока международное сообщество не будет уверено, что «мошенничество в таких масштабах устранено и что честность в спорте может начать восстанавливаться».
UKAD также призвало международные паралимпийские и олимпийские комитеты ввести санкции против России. «В результате систематического и институционального российского допинг-скандала многие спортсмены из разных стран получили свои медали, момент на подиуме и здоровье нарушены, а многие российские спортсмены стали жертвами репрессивной системы допинга», - отмечается в заявлении.
На прошлой неделе комитет по соблюдению ВАДА рекомендовал исполкому отстранить РФ от крупнейших спортивных событий, а стране запретить их проведение на своей территории на 4 года.
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