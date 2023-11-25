Бразильскому бойцу ММА оторвали часть уха в бою на турнире в Петербурге

Часть уха оторвалась у бразильского бойца смешанного стиля (ММА) Винисиуса Круза на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организацию.

Массовая драка произошла на турнире по ММА в Подмосковье

Круз участвовал в поединке с киргизским спортсменом Эдилом Эсенгуловым и проиграл бой техническим нокаутом.

«После одного из ударов со стороны Эсенгулова у Круза оторвалась часть уха», — указали в ACA.

Бразильцу оказали необходимую помощь, его жизни ничто не угрожает.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:СпортсменыСмешанные ЕдиноборстваСанкт-Петербург

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