Бразильскому бойцу ММА оторвали часть уха в бою на турнире в Петербурге
25 ноября 202301:50
Часть уха оторвалась у бразильского бойца смешанного стиля (ММА) Винисиуса Круза на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организацию.
Круз участвовал в поединке с киргизским спортсменом Эдилом Эсенгуловым и проиграл бой техническим нокаутом.
«После одного из ударов со стороны Эсенгулова у Круза оторвалась часть уха», — указали в ACA.
Бразильцу оказали необходимую помощь, его жизни ничто не угрожает.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru