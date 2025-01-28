Бразилец Неймар покинул саудовский ФК «Аль-Хиляль»

В заявлении говорится, что стороны договорились о расторжении соглашения «по обоюдному согласию».

«Спасибо и удачи, Неймар», - отметили в «Аль-Хиляле»

Двухлетний контракт с бразильцем был заключен летом 2023 года. При этом из-за травм форвард сыграл за «Аль-Хиляль» всего семь матчей, забив лишь один гол.

Ранее Неймар заявил, что ему не удалось выиграть «Золотой мяч» из-за постоянных травм, сообщает RT.

