Боярский пообещал съесть свою шляпу, если ФК «Зенит» выиграет чемпионат РФ

Народный артист РСФСР Михаил Боярский в интервью ТАСС заявил, что если ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) в этом году выиграет чемпионат России, то он съест свою шляпу.

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Актёр, который является болельщиком питерского клуба подчеркнул, что «ради престижа команды на многое готов».

«Потихонечку, по кусочку, но съел бы», - заключил он.

Ранее столицный «Спартак» впервые с 2017 года победил «Зенит» в чемпионате России по футболу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Даничев
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