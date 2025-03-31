Боярский пообещал съесть свою шляпу, если ФК «Зенит» выиграет чемпионат РФ
31 марта 202517:03
Народный артист РСФСР Михаил Боярский в интервью ТАСС заявил, что если ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) в этом году выиграет чемпионат России, то он съест свою шляпу.
Актёр, который является болельщиком питерского клуба подчеркнул, что «ради престижа команды на многое готов».
«Потихонечку, по кусочку, но съел бы», - заключил он.
Ранее столицный «Спартак» впервые с 2017 года победил «Зенит» в чемпионате России по футболу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru