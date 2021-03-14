Большунов завершил шестым заключительную гонку Кубка мира

Россиянин Александр Большунов оказался лучшим среди спортсменов соотечественников на Кубке мира – он пришел шестым к финишу гонки преследования на 50 км свободным стилем.

Большунов завоевал победу в масс-старте Кубка мира

Большунов проходил дистанцию на 17,7 секунды дольше, чем победитель гонки норвежского лыжника Симена Крюгера, который завершил ее за 2 часа 10 минут 41,4 секунды.

В тройку лидеров также вошли норвежец Ханс Холунн (2 мето) и швед Йенс Бурман (3 мемсто).

Ранее Большунов победил в общем зачете Кубка мира.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: www.instagram.com/san_sanych_bolshunov
ТЕГИ:СпортЛыжиЛыжные Гонки
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры