Большунов завершил шестым заключительную гонку Кубка мира
14 марта 202116:17
Россиянин Александр Большунов оказался лучшим среди спортсменов соотечественников на Кубке мира – он пришел шестым к финишу гонки преследования на 50 км свободным стилем.
Большунов проходил дистанцию на 17,7 секунды дольше, чем победитель гонки норвежского лыжника Симена Крюгера, который завершил ее за 2 часа 10 минут 41,4 секунды.
В тройку лидеров также вошли норвежец Ханс Холунн (2 мето) и швед Йенс Бурман (3 мемсто).
Ранее Большунов победил в общем зачете Кубка мира.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,4 млн+10 083 / сут.
Умерли
92 090+395 / сут.
Выздоровели
4,0 млн+9 412 / сут.
- В Москве в аэропортах задержали более 20 рейсов
- SpaceX вывела на орбиту новую группу спутников связи Starlink
- Захарова заявила о подготовке контрмер на блокировки контента российских СМИ в Сети
- На Украине раскрыли планы 2014 года о войне с Россией за Крым
- Большунов завершил шестым заключительную гонку Кубка мира
14 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru