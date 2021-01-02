Большунов сдержанно отнесся к своему преимуществу в общем зачёте «Тур де Ски»

Россиянин Александр Большунов, победивший в масс-старте на 15 км классическим стилем в рамках «Тур де Ски» в Швейцарии, заявил, что свое преимущество в общем зачёте гонки не считает серьезным.

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«Одна минута (преимущества) - это уже прилично. Завтрашняя гонка (пройдет) на такой же высоте, и это сложно. Но пока эта минута ничего не значит, ее можно отыграть, а можно и больше сделать (преимущество). Впереди много гонок, по двум гонкам не стоит делать выводы», — цитирует спортсмена «Матч ТВ».

Большунов призвал воздержаться от прогнозов о его лидерстве в общем зачёте, потому что планируется ещё много гонок.

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ФОТО: www.instagram.com/san_sanych_bolshunov
ТЕГИ:ЛыжиСоревнованияСпорт
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