Олимпийские лыжи Шипулина ушли с молотка за сотни тысяч рублей
Лыжи титулованного российского биатлониста Антона Шипулина проданы с молотка за 400 тысяч рублей. Аукцион состоялся на главном благотворительном вечере уходящего года в Свердловской области — Екатерининской ассамблее.
Приобрёл спортивный раритет предприниматель – девелопер Игорь Заводовский. На этих лыжах шестикратный призер чемпионатов мира, нынешний депутат Госдумы стартовал на Олимпиаде-2014 в Сочи. В октябре текущего года Антидопинговая панель Спортивного арбитражного суда приняла решение лишить Шипулина золотой медали, завоёванной на этих играх.
Заводовский стал обладателем ещё одного необычного благотворительного лота — банки маринованных грибов от Народной артистки СССР Алисы Фрейндлих. За пикантную закуску бизнесмен выложил 420 тысяч рублей.
Благотворительное мероприятие прошло с соблюдением всех противоэпидемических норм, отмечает Ura.ru. Из вырученных на торгах средств 16 миллионов рублей передадут на приобретение оборудования для медицинского отделения Верхнепышминской школы-интерната имени С. А. Мартиросяна для детей с глубокими нарушениями зрения.
Остальные деньги пойдут на благотворительность и в отделение паллиативной помощи «Областной детской клинической больницы».
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