Большунов победил в гонке на 15 км в Кубке России

Атлет показал время 38 минут 41,5 секунды. «Серебро» завоевал Илья Семиков, отстав от лидера на 49 секунд. Третье место занял Денис Спицов с минутным отставанием.

Ранее олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов прокомментировал свой лучший результат в марафоне на 50 км в классическом стиле на чемпионате России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

