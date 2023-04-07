Большунов победил в гонке на 15 км в Кубке России
Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке раздельным стартом классическим стилем на дистанции 15 км в рамках 8-го этапа Кубка России в Кировске. Об этом сообщило издание «Спорт-экспресс».
Атлет показал время 38 минут 41,5 секунды. «Серебро» завоевал Илья Семиков, отстав от лидера на 49 секунд. Третье место занял Денис Спицов с минутным отставанием.
Ранее олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов прокомментировал свой лучший результат в марафоне на 50 км в классическом стиле на чемпионате России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru