Большунов победил в гонке на 15 км в Кубке России

Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке раздельным стартом классическим стилем на дистанции 15 км в рамках 8-го этапа Кубка России в Кировске. Об этом сообщило издание «Спорт-экспресс».

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Атлет показал время 38 минут 41,5 секунды. «Серебро» завоевал Илья Семиков, отстав от лидера на 49 секунд. Третье место занял Денис Спицов с минутным отставанием.

Ранее олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов прокомментировал свой лучший результат в марафоне на 50 км в классическом стиле на чемпионате России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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