Болид Шумахера из его последнего сезона в «Феррари» выставили на аукцион

Болид гонщика Михаэля Шумахера, на котором легендарный немецкий спортсмен выступал в своем последнем сезоне чемпионата мира по гонкам в классе «Формула-1» в команде «Феррари», выставили на аукцион. Об этом пишет The Mirror.

Шумахер участвовал в соревнованиях на этой машине в 2006 году. Пилот «Формулы-1» выиграл на болиде пять гонок.

Как ожидается, авто продадут за $15 млн. Аукцион состоится в Нью-Йорке 14 ноября.

Михаэль Шумахер выступал в «Формуле-1» в 1991-2012 годах. Гонщик представлял команды «Джордан», «Бенеттон», «Феррари», «Мерседес» и семь раз становился чемпионом мира. Всего на счету Шумахера 91 победа, 155 подиумов и 68 поул-позиций.

Между тем аукционный дом Sotheby's сообщил, что впервые выставит на продажу картину, написанную роботом-гуманоидом. Полотно под названием «Бог искусственного интеллекта» представят на торгах 31 октября.

