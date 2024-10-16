Sotheby's впервые выставит на продажу написанную роботом-гуманоидом картину

РФ забрала во временное управление производителя консервов «Главпродукт» В ЕС намерены обойтись без российского газа Власти Харькова объявили обязательную эвакуацию Купянска Водителя автоцистерны арестовали по делу о взрыве на АЗС в Грозном Российским победителям Паралимпиады-2024 могут выплатить по 4 млн рублей