Sotheby's впервые выставит на продажу написанную роботом-гуманоидом картину
Sotheby's впервые 31 октября выставит на продажу, написанную роботом-гуманоидом, картину под названием «Бог искусственного интеллекта», сообщается на сайте аукционного дома.
На двухметровом полотне нарисован портрет британского математика Алана Тьюринга. Автор работы - робот-художник Ai-Da, который создан в виде женщины и функционирует на основе алгоритмов искусственного интеллекта.
Аналитики аукционного дома рассчитывают выручить за эту картину от $130 тысяч до $196 тысяч.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru