Sotheby's впервые выставит на продажу написанную роботом-гуманоидом картину

Sotheby's впервые 31 октября выставит на продажу, написанную роботом-гуманоидом, картину под названием «Бог искусственного интеллекта», сообщается на сайте аукционного дома.

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На двухметровом полотне нарисован портрет британского математика Алана Тьюринга. Автор работы - робот-художник Ai-Da, который создан в виде женщины и функционирует на основе алгоритмов искусственного интеллекта.

Аналитики аукционного дома рассчитывают выручить за эту картину от $130 тысяч до $196 тысяч.

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ФОТО: РИА Новости
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