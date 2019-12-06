Болельщики в знак протеста покинули два матча РПЛ

Акцию протеста болельщики анонсировали заранее. Таким образом, они показывают неодобрение полицейским, задерживавшим поклонников московского «Спартака» в Петербурге в прошлые выходные.

В Туле фанаты ушли с трибун через 30 минут после начала матча между тульским «Арсеналом» и московским «Локомотивом».

В Петербурге фанаты «Зенита» на 40-й минуте покинули трибуны «Газпром Арены», где команда встретилась с московским «Спартаком». Как передает корреспондент «Чемпионата», уходящие фанаты кричали: «Футбол для фанатов, а не для мусоров».



