Болельщики в знак протеста покинули два матча РПЛ
Часть болельщиков в знак протеста действий правоохранительных органов покинули матчи 19-тура Российской премьер-лиги в Туле и Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Чемпионат».
Акцию протеста болельщики анонсировали заранее. Таким образом, они показывают неодобрение полицейским, задерживавшим поклонников московского «Спартака» в Петербурге в прошлые выходные.
В Туле фанаты ушли с трибун через 30 минут после начала матча между тульским «Арсеналом» и московским «Локомотивом».
В Петербурге фанаты «Зенита» на 40-й минуте покинули трибуны «Газпром Арены», где команда встретилась с московским «Спартаком». Как передает корреспондент «Чемпионата», уходящие фанаты кричали: «Футбол для фанатов, а не для мусоров».
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