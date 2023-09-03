Роналду забил свой 850-й гол
3 сентября 202307:06
Португальский футболист саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду забил свой 850-й гол в карьере, сообщает «РЕН ТВ».
Это произошло во время матча в рамках пятого тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором «Аль-Наср» играл с «Аль-Хазмом».
Роналду установил по числу голов за карьеру.
Ранее Роналду заявил, что больше не вернется в европейский футбол, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Роналду забил свой 850-й гол
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru