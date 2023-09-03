Роналду забил свой 850-й гол

Португальский футболист саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду забил свой 850-й гол в карьере, сообщает «РЕН ТВ».

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Это произошло во время матча в рамках пятого тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором «Аль-Наср» играл с «Аль-Хазмом».

Роналду установил по числу голов за карьеру.

Ранее Роналду заявил, что больше не вернется в европейский футбол, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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