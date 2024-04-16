Болельщики «Барселоны» атаковали автобус своего футбольного клуба
Фанаты испанского футбольного клуба «Барселона» ошибочно атаковали автобус своей команды, передает радиостанция RAC1.
Болельщики перепутали автобус «Барселоны» с транспортным средством французского ПСЖ. Фанаты кидали в него стеклянные и деревянные предметы.
Кроме того, по пути на стадион автобус попал в дымовую завесу. Информации о пострадавших среди футболистов нет.
«Барселона» 16 апреля играет с ПСЖ в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Первая встреча завершилась победой испанского клуба со счетом 3:2.
В феврале «Барселона» лишила статуса легенды клуба бразильского футболиста Дани Алвеса, получившего четыре с половиной года тюрьмы за изнасилование, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru