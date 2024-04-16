Болельщики «Барселоны» атаковали автобус своего футбольного клуба

Болельщики перепутали автобус «Барселоны» с транспортным средством французского ПСЖ. Фанаты кидали в него стеклянные и деревянные предметы.

Кроме того, по пути на стадион автобус попал в дымовую завесу. Информации о пострадавших среди футболистов нет.

«Барселона» 16 апреля играет с ПСЖ в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Первая встреча завершилась победой испанского клуба со счетом 3:2.

В феврале «Барселона» лишила статуса легенды клуба бразильского футболиста Дани Алвеса, получившего четыре с половиной года тюрьмы за изнасилование, сообщает «Радиоточка НСН».

