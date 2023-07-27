Путин предоставил гражданство РФ хоккеисту «Динамо» Менеллу из США
Президент России Владимир Путин подписал указ о принятии в гражданство РФ хоккеиста из США Бреннана Менелла, который выступает за московское «Динамо».
В апреле нынешнего года спортивный директор клуба КХЛ Алексей Сопин заявил, что американский защитник хочет стать гражданином России. При этом 25-летний спортсмен также высказывал пожелание выступать за сборную РФ по хоккею.
Как рассказали в руководстве «Динамо», Бреннану очень нравится в России и её столице, поэтому он хочет продлить своё пребывание здесь. Игрок уже подписал новый контракт с московским клубом до конца сезона-2025/26.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на днях группа членов Совета Федерации от ЛНР и Севастополя отозвали свои подписи под законопроектом, который предполагал лишение гражданства РФ по рождению за экстремизм и дезертирство.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru