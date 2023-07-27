Путин предоставил гражданство РФ хоккеисту «Динамо» Менеллу из США

Президент России Владимир Путин подписал указ о принятии в гражданство РФ хоккеиста из США Бреннана Менелла, который выступает за московское «Динамо».

В апреле нынешнего года спортивный директор клуба КХЛ Алексей Сопин заявил, что американский защитник хочет стать гражданином России. При этом 25-летний спортсмен также высказывал пожелание выступать за сборную РФ по хоккею.

Как рассказали в руководстве «Динамо», Бреннану очень нравится в России и её столице, поэтому он хочет продлить своё пребывание здесь. Игрок уже подписал новый контракт с московским клубом до конца сезона-2025/26.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на днях группа членов Совета Федерации от ЛНР и Севастополя отозвали свои подписи под законопроектом, который предполагал лишение гражданства РФ по рождению за экстремизм и дезертирство.

