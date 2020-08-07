Более полусотни хоккеистов КХЛ заразились коронавирусом

Коронавирусом заразились 53 игрока Континентальной хоккейной лиги. Такую статистику озвучил президент КХЛ Алексей Морозов. Он не исключил возможность переноса матчей в случае заболевания хоккеистов COVID-19, передает ТАСС.

При этом, Морозов подчеркнул, что за несоблюдение регламента и невыход на площадку клубам может быть засчитано техническое поражение. Предыдущий сезон КХЛ был вынужденно завершен раньше времени в марте в связи с распространением инфекции.

Коронавирус повлиял и на состав КХЛ в сезоне 2020/2021 – он пройдет при участии 23 клубов из шести стран – на один меньше по сравнению с предыдущим. Такое решение утверждено сегодня по итогам заочного голосования совета директоров лиги. Из-за финансовых проблем в соревнованиях не примет участие «Адмирал» из Владивостока.

Профессиональные клубы Приморского края в связи с коронавирусом приостановили заключение контрактов с хоккеистами на новый сезон. Средства, которые были предусмотрены в региональном бюджете на их финансирование, перенаправлены в резервный фонд Приморья. Они пойдут на мероприятия по борьбе с инфекцией.

Новый сезон КХЛ должен начаться 2 сентября.

