Боксера Кушиташвили пожизненно исключили из сборной РФ из-за наркотиков

Как пишет Дни.ру, соответствующее заявление сделал генсекретарь Федерации бокса Умар Кремлев. Он добавил, что после известий о задержании боксера, федерация провела свое расследование и подтвердила факт употребления наркотиков спортсменом.

При этом федерация решила не прерывать все связи с боксером. По словам Кремлева, организация будет на связи с семьей Кушиташвили и будет поддерживать его в общественной деятельности.

Добавим, в весовой категории до 81 кг Кушиташвили выигрывал чемпионаты России в 2015 и 2018 годах, в 2016 году он стал бронзовым призером соревнований, в 2019-м - серебряным.







