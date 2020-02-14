Боксера Кушиташвили пожизненно исключили из сборной РФ из-за наркотиков
Боксер Георгий Кушиташвили, который арестовали по делу об избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков, пожизненно исключен из сборной России.
Как пишет Дни.ру, соответствующее заявление сделал генсекретарь Федерации бокса Умар Кремлев. Он добавил, что после известий о задержании боксера, федерация провела свое расследование и подтвердила факт употребления наркотиков спортсменом.
При этом федерация решила не прерывать все связи с боксером. По словам Кремлева, организация будет на связи с семьей Кушиташвили и будет поддерживать его в общественной деятельности.
Добавим, в весовой категории до 81 кг Кушиташвили выигрывал чемпионаты России в 2015 и 2018 годах, в 2016 году он стал бронзовым призером соревнований, в 2019-м - серебряным.
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