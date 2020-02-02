Чемпиона России по боксу задержали около закладки с наркотиками

Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан при попытке забрать наркотики из закладки сотрудниками Росгвардии. Спортсмен оказал им сопротивление, сообщают Вести.ru.

По данным Telegram-канала «112», Георгий Кушиташвили со своим другом, боксером Овиком Оганнисяном были задержаны после нападения на сотрудника Росгвардии. В доме на Фрунзенской набережной Москвы, куда приехали спортсмены, находилась закладка с наркотическим веществом. Молодые люди были замечены и задержаны сотрудниками Росгвардии. При этом Кушиташвили сломал нос одному из правоохранителей.