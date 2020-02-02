Чемпиона России по боксу задержали около закладки с наркотиками
Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан при попытке забрать наркотики из закладки сотрудниками Росгвардии. Спортсмен оказал им сопротивление, сообщают Вести.ru.
По данным Telegram-канала «112», Георгий Кушиташвили со своим другом, боксером Овиком Оганнисяном были задержаны после нападения на сотрудника Росгвардии. В доме на Фрунзенской набережной Москвы, куда приехали спортсмены, находилась закладка с наркотическим веществом. Молодые люди были замечены и задержаны сотрудниками Росгвардии. При этом Кушиташвили сломал нос одному из правоохранителей.
Сообщается, что у 24-летнего Кушиташвили найден сверток с неизвестным веществом. Отмечается, что оно может являться наркотиком. Спортсменам грозит наказание за хранение и перевозку наркотических средств. В отношении Кушиташвили может быть примена мера пресечения за оказание сопротивления при задержании.
В Федерации бокса России уже дали оценку инциденту. По словам генерального секретаря организации Умара Кремлева, боксеров ждет суровое наказание, сообщает ТАСС.
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