Бой-реванш между Усиком и Фьюри состоится 21 декабря
Бой-реванш между британским боксером Тайсоном Фьюри и абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе Александром Усиком (Украина) пройдет 21 декабря. Об этом в соцсети X заявил председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх.
Отмечается, что встреча состоится в Эр-Рияде. Аль аш-Шейх пообещал фанатам бокса «исторический поединок».
Первый бой Усика и Фьюри состоялся в ночь на 19 мая в Саудовской Аравии. По итогам 12 раундов он завершился победой украинца. Усик победил в 22-м бою и по-прежнему остается непобежденным, а Фьюри потерпел первое поражение при 34 победах и одной ничьей.
Ранее российский боец смешанного стиля (ММА) Вячеслав Дацик проиграл ирландцу Шону Тернеру в поединке на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru