Боксер Сослан Асбаров стал амбассадором спартакиады «Моспром-2023»
Мастер спорта международного класса по боксу, чемпион лиги кулачных боев Hardcore FC, а также участник и победитель чемпионатов России и Европы Сослан Асбаров стал лицом спартакиады «Моспром-2023». Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
«Пример его стойкости и воли к победе поможет участникам добиться высоких результатов», – отметил глава департамента.
Асбаров проведет мастер-класс по боевому искусству для всех желающих накануне финальных отборочных соревнований, которые состоятся 30 сентября в «Лужниках».
По словам спортсмена, повышенный интерес работников промпредприятий к спорту поражает.
«Спартакиада «Моспром» – отличная возможность для каждого проявить себя и стать ближе к коллегам со схожими интересами», – подчеркнул Асбаров.
Всего сотрудникам промпредприятий столицы предстоит принять участие в соревнованиях по 11 видам спорта. Первые состязания Спартакиады прошли четыре года назад, с тех пор в них приняли участие почти 10 тысяч человек.
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