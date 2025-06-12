Путин выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Индии

Президент РФ Владимир Путин выразил властям Индии соболезнования в связи с крушением самолёта авиакомпании Air India в Ахмедабаде. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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В телеграмме, направленной индийским президенту и премьер-министру Драупади Мурму и Нарендре Моди, российский лидер попросил передать «слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших».

«А также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в этой катастрофе», - сказано в документе.

Ранее в Индии самолёт Boeing 787 Dreamliner, на борту которого находились 242 человека, упал в жилом районе Ахмадабада вскоре после взлёта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
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