Боксер Джонсон выиграл первый бой под российским флагом
Боксер Кевин Джонсон одержал победу в своем первом бою под российским флагом.
В ходе прошедшего в Москве поединка спортсмен выиграл у своего соперника, ирландца Шона Тернера, техническим нокаутом по итогам четвертого раунда. Бойцы боксировали в перчатках для смешанных единоборств.
В январе президент Владимир Путин предоставил 44-летнему Джонсону гражданство РФ. Боксер родился в США и дебютировал на профессиональном ринге в 2002 году. За время карьеры Джонсон одержал 36 побед, в том числе 20 нокаутом, 22 раза уступил соперникам, еще два боя завершились вничью.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru