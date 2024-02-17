Боксер Джонсон выиграл первый бой под российским флагом

В ходе прошедшего в Москве поединка спортсмен выиграл у своего соперника, ирландца Шона Тернера, техническим нокаутом по итогам четвертого раунда. Бойцы боксировали в перчатках для смешанных единоборств.

В январе президент Владимир Путин предоставил 44-летнему Джонсону гражданство РФ. Боксер родился в США и дебютировал на профессиональном ринге в 2002 году. За время карьеры Джонсон одержал 36 побед, в том числе 20 нокаутом, 22 раза уступил соперникам, еще два боя завершились вничью.

