Бой-реванш UFC Махачев - Волкановски покажут в кинотеатрах РФ
Схватка - реванш между российским бойцом из Дагестана Исламом Махачевым и представителем Австралии Александром Волкановски на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 294 будет показана в кинотеатрах России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на UFC.
Турнир будет, в частности, идти на экранах кинотеатров в российской столице. Соревнования состоятся в субботу, 21 октября в столица Объединённых Арабских Эмиратов Абу-Даби. Прямая трансляция в кинотеатрах начнётся в 20:45 по московскому времени.
Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», в главном турнире года для российских поклонников смешанных единоборств примут участие сразу10 бойцов с постсоветского пространства. Бой Махачев — Волкановски станет титульным поединком в лёгком весе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru