Бой-реванш UFC Махачев - Волкановски покажут в кинотеатрах РФ

Схватка - реванш между российским бойцом из Дагестана Исламом Махачевым и представителем Австралии Александром Волкановски на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 294 будет показана в кинотеатрах России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на UFC.

Турнир будет, в частности, идти на экранах кинотеатров в российской столице. Соревнования состоятся в субботу, 21 октября в столица Объединённых Арабских Эмиратов Абу-Даби. Прямая трансляция в кинотеатрах начнётся в 20:45 по московскому времени.

Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», в главном турнире года для российских поклонников смешанных единоборств примут участие сразу10 бойцов с постсоветского пространства. Бой Махачев — Волкановски станет титульным поединком в лёгком весе.

