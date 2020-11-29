Бой Майка Тайсона и Роя Джонса окончен вничью

В Калифорнии Тайсон и Джонс боролись по особому регламенту. Их поединок состоял из восьми раундов, каждый длился по две минуты, отмечает Газета.ru.

Тайсон вышел на ринг после перерыва с 2005 года, Джонс - с 2018-го, пишет Ura.ru.

Не счету 54-летнего Тайсон 50 побед и шесть поражений, у 51-летнего Джонса - 66 побед и девять поражений. Напомним, перед поединком боксер намеревался застраховать уши.

