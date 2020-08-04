Рой Джонс намерен застраховать уши перед боем с Тайсоном
Бывший абсолютный чемпион мира Рой Джонс-младший намерен застраховать уши перед боем с Маком Тайсоном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Roy Jones Jr Boxing Russia.
Отмечается, что Джонс решил перестраховаться после известного боя 1997 года, когда Тайсон откусил кусок уха своему сопернику Эвандеру Холифилду.
Встреча Тайсона и Джонса запланирована на 12 сентября в Карсоне (Калифорния).
По данным агентства, 54-летний Тайсон за карьеру имеет 50 побед и 6 поражений, 51-летний Джонс 66 побед и 9 поражений.
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