Боец Забит Магомедшарипов закончил карьеру
16 июня 202200:00
Российский боец смешанных боевых искусств Забит Магомедшарипов больше не будет принимать участие в боях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
Сообщается, что Магомедшарипов длительное время не выступал в боях из-за проблем со здоровьем, в связи с чем решил завершить карьеру. О своем решении боец уведомил спортивную организацию UFC.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru