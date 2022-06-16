Боец Забит Магомедшарипов закончил карьеру

Российский боец смешанных боевых искусств Забит Магомедшарипов больше не будет принимать участие в боях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

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Сообщается, что Магомедшарипов длительное время не выступал в боях из-за проблем со здоровьем, в связи с чем решил завершить карьеру. О своем решении боец уведомил спортивную организацию UFC.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Астапкович
ТЕГИ:Спортсмены
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