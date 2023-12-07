«Беспредел и анархия!»: Депутат Терюшков призвал запретить поп-ММА в России
Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков заявил НСН, что бои без правил пагубно влияют на молодежь.
Бои с участием звезд и других непрофессионалов порождают общество беспредела и анархии, это явление пагубно влияет на молодежь, заявил член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков в беседе с НСН.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился в СК с просьбой дать правовую оценку деятельности крупных организаций, занимающихся проведением поп-ММА в России, а также рассмотреть возможность полностью заблокировать подобные проекты и контент, которые являются «керосином деструктивного поведения у молодежи». Терюшков коллегу по Госдуме поддержал.
«Если стоит задача получить общество беспредела и анархии, то такое явление как поп-ММА Минспорту РФ надлежит поскорее признать самостоятельной дисциплиной. С учетом ранее легализованного Минспортом такого вида «спорта» как стриптиз, танец вокруг шеста, так называемый пилонный спорт… Никто не удивится. Отмечу, что в то же время кила – один из национальных видов спорта, русская игра в мяч, действует в «серой», непризнанной Минспортом зоне», - отметил он.
Депутат уверен, что любые явления, которые пагубно влияют на молодежь, нужно запрещать на государственном уровне.
«Наше общество уже проходило испытание вседозволенностью, до сих пор устраняем последствия. Принимая решение на государственном уровне, запрещать или поощрять то или иное явление, необходимо задавать вопрос, как это влияет на патриотическое воспитание молодежи? Грязная болтовня и бои без правил явно усугубят заявленные показатели национальных проектов России, а значит – решение очевидно», - подытожил собеседник НСН.
Запрет боев с участием звезд не поможет побороть жестокость среди молодежи, заявил ранее глава думского комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев «Радиоточке НСН». По его словам, участие известных людей в подобных шоу лишь подчеркивает тренд на спорт.
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