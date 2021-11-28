Боец Сантос назвал победу над Емельяненко главной в карьере

«Я очень счастлив, у меня льются слезы от этой победы», — сказал Сантос. Он выразил благодарность Емельяненко за этот бой. «Это главный бой в моей карьере», — отметил бразилец.

27 ноября Сантос победил Емельяненко удушающим приемом в первом раунде в рамках турнира AMC Fight Nights в Сыктывкаре.

Ранее рэпер Джиган назвал сумму за бой с российским бойцом смешанного стиля Александром Емельяненко. Боец подчеркнул, что ему без рaзницы, где и с кем дрaться.

