Боец MMA Шлеменко сделал прогноз исхода боя Дацика с Монсоном
Фаворитом в поединке ММА с Джеффом Монсоном является его соперник Вячеслав Дацик, считает боец MMA Александр Шлеменко, пишут «Известия».
Он предположил, что легенда ММА попытается навязать сопернику борьбу. Дацик, в свою очередь, попытается обрушить на Монсона удары.
«Слава однозначно выберет удары. Удары, скорее всего, руками. Он будет пытаться нокаутировать Джеффа», — считает Шлеменко.
Он отметил, что выдержать натиск Дацика Монсону поможет его крепкая голова, затем бой перейдет в партер.
«Все-таки больше, 70%, я ставлю на победу Славы. Слава сейчас на кураже, он голодный к победам. Многих прям сносит своих оппонентов. Главное [для Дацика] здесь, мне кажется, не довести бой до борьбы, до партера, потому что там Джефф Монсон очень опасен», — предупредил собеседник газеты.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+7 523 / сут.
Умерли
382 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+4 812 / сут.
- Стала известна причина для начала «холодной войны» между Россией и США
- Лавров опроверг наличие предубеждений Москвы к переговорам с Киевом
- Боец MMA Шлеменко сделал прогноз исхода боя Дацика с Монсоном
- СМИ: Позицию Орбана по России в ЕС расценили как предательство
- По половому признаку. Физиологию делают орудием политики
- Желтый уровень террористической опасности продлен в Курской и Белгородской областях
- На Украине начали формировать зерновые караваны в трех портах
- Дым над Одессой развеялся. США обвиняют Россию, РФ раскрывает новые цели
- В Израиле предупредили о проблеме закрытия агентства «Сохнут» в Москве
- Блинкен высказал обвинения в адрес РФ после обстрела порта Одессы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru