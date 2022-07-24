Боец MMA Шлеменко сделал прогноз исхода боя Дацика с Монсоном

Он предположил, что легенда ММА попытается навязать сопернику борьбу. Дацик, в свою очередь, попытается обрушить на Монсона удары.

«Слава однозначно выберет удары. Удары, скорее всего, руками. Он будет пытаться нокаутировать Джеффа», — считает Шлеменко.

Он отметил, что выдержать натиск Дацика Монсону поможет его крепкая голова, затем бой перейдет в партер.

«Все-таки больше, 70%, я ставлю на победу Славы. Слава сейчас на кураже, он голодный к победам. Многих прям сносит своих оппонентов. Главное [для Дацика] здесь, мне кажется, не довести бой до борьбы, до партера, потому что там Джефф Монсон очень опасен», — предупредил собеседник газеты.

