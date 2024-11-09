Боец ММА Малыхин проиграл титул One в бою с сенегальцем Кейном

Российский боец Анатолий Малыхин, выступающий в смешанном стиле (ММА), на турнире One 169 в Бангкоке уступил в поединке сенегальцу Умару Кейну.

Малыхин защищал титул чемпиона ММА в тяжелой весовой категории, однако победителем боя по раздельному решению судей стал соперник россиянина. Боец из РФ впервые провел все пять раундов, ранее он заканчивал поединки досрочно нокаутом.

Анатолию Малыхину 36 лет, спортсмен — чемпион мира по ММА среди любителей. На счету бойца было 14 побед во всех поединках в его карьере.

Ранее россиянин Артур Бетербиев впервые за 21 год стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе.

