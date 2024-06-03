Боец MMA из Израиля заявил о совершенном на него покушении на Украине
3 июня 202409:46
Израильский боец MMA Хаим Гозали заявил, что на него совершили покушение на Украине. Об этом пишет Jerusalem Post.
По данным издания, спортсмен прибыл в «украинский город возле границы с Румынией», чтобы принять участие в соревнованиях. В гостиницу, где Гозали проживал с сыном и тренером, ворвались неизвестные с холодным оружием. Завязалась потасовка, после бойцу удалось укрыться на крыше гостиницы до прибытия полиции.
По словам Гозали, местные власти пытались скрыть ЧП. Спортсмену запретили остаться в стране, пишет Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru