Боец ММА Макрегор предложил почти $2 млрд за лондонский «Челси»

Боец смешанных боевых искусств Конор Макгрегор предложил £1,5 млрд (почти $2 млрд) за лондонский футбольный клуб «Челси». Об этом ирландец написал в Twitter.

Абрамович продаст «Челси»

Макгрегор заинтересовался покупкой клуба 3 марта, написав в Twitter, что «Челси» продается за $3 млрд.

Ранее владелец «Челси» миллиардер Роман Абрамович объявил о своем решении продать клуб, которым он владел почти 20 лет. Возможная сумма сделки не уточнялась, однако источники сообщали, что российский олигарх продаст «Челси» за $4 млрд.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:Роман АбрамовичФутболКонор Макгрегор
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