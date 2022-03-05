Боец ММА Макрегор предложил почти $2 млрд за лондонский «Челси»
Боец смешанных боевых искусств Конор Макгрегор предложил £1,5 млрд (почти $2 млрд) за лондонский футбольный клуб «Челси». Об этом ирландец написал в Twitter.
Макгрегор заинтересовался покупкой клуба 3 марта, написав в Twitter, что «Челси» продается за $3 млрд.
Ранее владелец «Челси» миллиардер Роман Абрамович объявил о своем решении продать клуб, которым он владел почти 20 лет. Возможная сумма сделки не уточнялась, однако источники сообщали, что российский олигарх продаст «Челси» за $4 млрд.
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