Боец Макгрегор заявил о намерении стать владельцем «Ливерпуля»

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор заявил о намерении стать владельцем футбольного клуба «Ливерпуль». Об этом спортсмен написал на своей странице в одной из соцсетей.

«Я запросил информацию об этом, как только услышал [о продаже клуба]. Какой поворот событий!» — сообщил Макгрегор. Ранее он признавался в социальных сетях, что в будущем хочет купить футбольную команду и всерьез изучает этот вопрос.