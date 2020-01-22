Боец Емельяненко арестован в Анапе за мелкое хулиганство

22 января 202008:28

Российскому бойцу смешанных единоборств Александру Емельяненко назначено семь суток ареста за мелкое хулиганство. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на портал «Кубанские новости».

Инцидент произошел накануне ночью под Анапой на базе отдыха «Спорт», где спортсмен проводил тренировочный сбор и готовился к поединку с Магомедом Исмаиловым.

Емельяненко находился под воздействием алкоголя. Сообщается, в отношении бойца составлен административный протокол за нарушение общественного порядка, передает «Свободная пресса».

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Произошедшее никак не повлияет на предстоящий бой с Исмаиловым. Как и было запланировано он состоится 3 апреля на турнире Absolute Championship Akhmat в Москве.

Александр Емельяненко известен не только своими спортивными достижениями в ММА, но и регулярными попаданиями в скандальные истории. Одна из них произошла в 2012 году, когда спортсмена признали виновным в хулиганстве на борту самолета Москва-Барнаул. В декабре 2019 года он повздорил с сотрудником ФСБ на борту самолета.


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