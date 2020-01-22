Боец Емельяненко арестован в Анапе за мелкое хулиганство

Российскому бойцу смешанных единоборств Александру Емельяненко назначено семь суток ареста за мелкое хулиганство. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на портал «Кубанские новости».

Инцидент произошел накануне ночью под Анапой на базе отдыха «Спорт», где спортсмен проводил тренировочный сбор и готовился к поединку с Магомедом Исмаиловым.

Емельяненко находился под воздействием алкоголя. Сообщается, в отношении бойца составлен административный протокол за нарушение общественного порядка, передает «Свободная пресса».